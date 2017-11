Paraná Clube se despede da Série B neste sábado, no Couto

O goleiro Marcos: despedida (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube se despede da Série B neste sábado (dia 25) às 17 horas, no Couto Pereira. A partida será contra o Boa (MG), pela última rodada da competição. O time paranaense já garantiu o acesso à primeira divisão na penúltima rodada, ao vencer o CRB. A equipe mineira já escapou do rebaixamento e também só vai cumprir tabela.

A diretoria do Paraná conseguiu o empréstimo do Couto e lançou promoção de ingresso. A meia-entrada (vestindo a camisa do Paraná) custa R$ 20. No entanto, o torcedor foi incentivado a pagar mais, na campanha “Quanto Vale?”. O valor será usado para pagar despesas do clube e a premiação para os jogadores.

Grandes filas foram formadas nos dois primeiros dias de venda. Nessa sexta-feira, a procura foi menor. Até às 18 horas dessa sexta-feira, restavam menos de mil entradas para a partida. Se restarem ingressos, a venda recomeça neste sábado a partir das 9 horas na Vila Capanema — e a partir das 15 horas no Couto Pereira.

Além de se despedir dos 10 anos seguidos na Série B, o clube dará adeus ao goleiro Marcos, 41 anos. Ele anunciou sua aposentadoria nessa semana e vai jogar como titular. A partir de 2018, ele assume outra função no clube. “Eu comecei a pensar e deu um frio na barriga, sabe. É um jogo oficial. Mão é uma despedida que você vai lá e faz uma brincadeira com os amigos e ex-atletas. Então é o último jogo e vou desfrutar. Não só eu, mas a torcida toda. Com certeza o coração vai estar batendo mais forte, vou ter que me controlar para não fazer nenhuma cagada. Não é fácil, não. Estádio cheio, minha despedida”, declarou.

Sobre o cargo que vai assumir em 2018, Marcos afirmou que ainda está pensando no caso. “Conversei com a direação, e eles me colocaram que posso fazer o que quiser, se quiser trabalhar nas categorias de base, na comissão técnica, parte da direção. Fico feliz com o reconhecimento, então alguma coisa a gente vai fazer. Deixa eu acabar o ano, sair de férias e e pensar no que vou fazer”, comentou.

Marcos será titular neste sábado. O titular da posição, Richard, está lesionado. Clique aqui para saber mais sobre a escalação do time.

PARANÁ x BOA

Paraná: Marcos; Cristovam, Maidana, Brock e Rayan; Leandro Vilela, Gabriel Dias (Vinícius Kiss), Robson, Renatinho e Vitor Feijão; Alemão. Técnico: Matheus Costa

Boa: Fabrício; Douglas Assis, Caíque, Paulinho e Elivelton Lima; Escobar, Igor, Thaciano, Alyson e Rodolfo; Reis. Técnico: Nedo Xavier

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Local: Couto Pereira, sábado às 17h30