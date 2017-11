Metade dos produtos na Black Friday tem promoção 'falsa'

DANIEL MARIANI, FÁBIO TAKAHASHI E ANAÏS FERNANDES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num universo de mais de 700 itens apresentados como participantes da Black Friday, 48% já foram até mais baratos antes desta sexta-feira (24) ou ao menos apresentaram o mesmo valor anteriormente. A reportagem acompanha desde o mês passado a variação dos preços de 719 itens que receberam o selo de "Black Friday" ou que constaram em páginas especiais feitas pelas lojas para a data. Os produtos estão espalhados por sete dos maiores varejistas do país (foram considerados os preços on-line). Pontofrio e Extra foram as lojas em que mais produtos apresentados como em promoção já tiveram o mesmo valor nos últimos 24 dias, ou ficaram até mais caros. No primeiro, 68% dos itens analisados se encaixam nesse perfil, no segundo, 65%. Um caso simbólico é o da geladeira duas portas da Electrolux, 475 litros, no Walmart. Nesta sexta-feira, ela era vendida como produto na Black Friday a R$ 2.908. No último dia 12, ela estava a R$ 1.900. No Submarino, uma lavadora de roupas da Electrolux, de 16 kg, custava na quinta-feira (23) R$ 1.530. Um dia depois ficou mais cara (R$ 1.597) e ainda ganhou um selo "freak out" (loucura). O Magazine Luiza foi a loja com mais produtos analisados cujo preço na Black Friday é o mais baixo do período (92% dos itens monitorados). OUTRO LADO Por meio de nota, o Walmart disse que cada empresa possui sua estratégia de preço e margem na Black Friday, "o que significa que nem todos os produtos precisam estar necessariamente com descontos." "Através da nossa comunicação no site, deixamos claro para o consumidor, através de selos informativos, os produtos que estão com descontos agressivos de Black Friday e também outros benefícios, como frete grátis, por exemplo." Americanas.com e Submarino informaram que todos os itens participantes da Black Friday possuem selo de identificação e são ofertados a preços menores ou iguais aos últimos 60 dias, "conforme carta compromisso publicada no site da marca." A reportagem enviou pedido de esclarecimento às demais lojas na tarde desta sexta e ainda aguarda as respostas. TOTAL DE PRODUTOS MONITORADOS Americanas.com - 187 Casas Bahia - 26 Extra.com - 60 Magazine Luiza - 188 Pontofrio.com - 47 Submarino - 226 Walmart.com - 55