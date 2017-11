Sport vai ao Rio encarar o Fluminense, que ainda sonha com Abel

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense ainda tem dois compromissos nesta temporada, mas já pensa em 2018. Após se livrar do rebaixamento, a equipe tricolor prioriza o planejamento para o próximo ano —conduta que o Sport, adversário deste sábado (25), às 17h (de Brasília), não pode adotar, já que ainda briga para se manter na Série A do Brasileiro. A principal pendência dos tricolores no momento diz respeito ao comando técnico.

Abel Braga, que foi sondado por Palmeiras e Internacional nas últimas semanas, não garante permanência no clube.

O treinador deverá ter uma reunião com o presidente do Fluminense, Pedro Abad, nos próximos dias para tratar do assunto

. “Quero cumprir o meu contrato. Nunca rompi um acordo a não ser quando fui demitido, o que foram poucas vezes. Não vou fazer nenhum tipo de exigência, estou em um clube que gosto, com contrato em vigor, na minha cidade, mas quero saber exatamente o que vai acontecer no ano que vem”, disse Abel. Ao tratar do jogo deste final de semana, o técnico não fez jogo duro. Ele afirmou que o Fluminense vai ao Maracanã com os mesmos titulares da rodada anterior. O Sport também deverá ser igual.

Com a recuperação do lateral esquerdo Sander, Daniel Paulista poderá repetir a escalação pela terceira partida consecutiva. Os cariocas estão na 14ª posição, com 46 pontos. Já os pernambucanos, em 18º, somam 39, um a menos que o Vitória, o primeiro time fora do Z-4.

FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas, Sornoza e Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado. T.: Abel Braga

SPORT Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Mena, Marquinhos e André. T.: Daniel Paulista

Estádio: Maracanã, no Rio Horário: 17h (de Brasília) deste sábado

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)