Temer fará cateterismo em hospital em São Paulo

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer será submetido na noite desta sexta-feira (24) a um cateterismo no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O peemedebista deu entrada na unidade hospitalar e fará também uma reavaliação urológica de cirurgia de próstata a que foi submetido em outubro. Em outubro, o presidente passou por um quadro de obstrução parcial de uma artéria coronária, mas não precisou ser submetido a um cateterismo. Ele tem 77 anos e é o mais velho presidente da história do país. O problema foi detectado em exame de imagem. A obstrução parcial de uma artéria coronária é relativamente comum. Em um grupo de cem pessoas com mais de 65 anos, entre 20 a 30 tem algum tipo de doença coronária, que atinge uma artéria do coração e pode levar a um ataque cardíaco. O peemedebista pretende retornar a Brasília apenas no final de semana, onde deve se reunir com ministro e parlamentares para articular a votação da reforma previdenciária, no início de dezembro. Veja a íntegra da nota: O presidente Michel Temer deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje às 19h04 para reavaliação urológica e, em seguida, realizará uma cineangiocoronariografia (cateterismo). O Presidente está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Prof. Dr. Miguel Srougi.