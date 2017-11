Advogados dizem que presidente do PR foragido não se entregará à Justiça

FLÁVIO FERREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os advogados do presidente nacional do PR (Partido da República) Antônio Carlos Rodrigues afirmam que o líder partidário não se entregará à Justiça apesar da ordem de prisão decretada contra ele em um dos desdobramentos da Operação Chequinho, deflagrada na quarta-feira (22) no Rio de Janeiro. A defesa de Rodrigues afirma, em nota, que o político "não se submeterá, por ora, às mazelas e humilhações do cárcere porque confia que as instâncias superiores reverterão esta arbitrária medida. Ele nunca fugiu às suas obrigações e nem o fará". "Não entendemos que nosso cliente deva ser considerado foragido. As Declarações Universal e Americana dos Direitos Humanos amparam a luta frente a qualquer ato que atente ilegalmente contra a liberdade", sustentam os advogados Daniel Bialski e Marcelo Bessa. Os defensores dizem que apresentarão nesta sexta-feira (24) um pedido de habeas corpus ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para obter a revogação da prisão. "Consideramos que a medida preventiva é desproporcional, desnecessária e inexiste motivação para sua decretação e continuidade", completa a nota. Rodrigues é alvo de ordem de prisão sob a justificativa de que "há fortes indícios de que continuará realizando as tratativas ocultas ilegais à frente do partido". A acusação do Ministério Público do Rio aponta que a empresa JBS repassou R$ 20 milhões em caixa dois em 2014 para o PR nacional, partido também do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, detido desde a quarta-feira. Garotinho, então candidato ao governo, ficou sem nada, segundo depoimentos, e, após pedido, conseguiu R$ 3 milhões. O valor, aponta o Ministério Público, foi pago por meio de um contrato fictício com uma outra empresa. SUPLENTE Rodrigues é suplente da senadora Marta Suplicy (PMDB-SP), chegando a assumir a titularidade de 2012 a 2014. Ele foi ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff, de 2014 a 2016, e presidente da Câmara Municipal de São Paulo.