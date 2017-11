Promotoria recolhe alimentos 'irregulares' em cela de Cabral

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio apreendeu nesta sexta-feira (24) uma série de alimentos considerados irregulares na cela do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Foram recolhidos itens como iogurte, queijos, castanhas, frios diversos, bolinho de bacalhau acondicionados em tonéis usados como uma espécie de "cooler". As promotoras Andrea Amin e Elisa Fraga consideraram que os alimentos contrariam as regras da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e entregaram os itens ao Instituto Carlos Éboli. De acordo com a promotoria, foram identificadas irregularidades nas celas de Cabral, da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo, da ex-governadora Rosinha Garotinho e do empresário Jacob Barata Filho. As regras da Seap permitem que familiares levem duas sacolas em dias de visita (terça-feira e sábado) com frutas, alimentos cozidos, leite em pó em saco, biscoitos, bolos e doces em sacos transparentes. É proibida a entrada de gêneros alimentícios in natura. Em vistoria realizada em junho, o MP identificou que a Seap estava permitindo a entrada de três sacolas, sem justificativa clara. A Folha de S.Paulo publicou em setembro que os detentos da Lava Jato mantinham marmitas levadas por familiares no "cooler" adaptado e o requentavam com um aquecedor portátil em banho-maria.