'Foi um dos maiores sustos da minha vida', diz Lexa sobre tentativa de sequestro

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas semanas depois de ficar noiva do MC Guimê, a cantora Léa Cristina Lexa Araújo da Fonseca, conhecida como Lexa, 22, afirmou ter passado por uma tentativa de sequestro na madrugada desta sexta-feira (24). A assessoria da cantora afirmou que a tentativa de sequestro ocorreu por volta da 1h quando Lexa deixava os estúdios da RedeTV! em Osasco, na Grande São Paulo. A cantora havia participado do programa "Luciana By Night". A cantora estava em um táxi quando dois carros tentaram fechar o motorista, que conseguiu fugir. "Não dava para ver direito. Foi um rua deserta", disse Lexa, que fará um boletim de ocorrência on-line junto com seu advogado. Depois do incidente, a assessoria da cantora informou que contratou mais seguranças e que ela andará de carro blindado. Sobre a agenda de compromissos, a assessoria de Lexa afirma que ela para participar da parada LGBT de Madureira no próximo domingo (26), bem como dos demais eventos, como o ensaio na quadra do Salgueiro, o Lual da Lexa no Rio. NOIVADO OSTENTAÇÃO No dia 9 de novembro, Guilherme Aparecido Dantas, mais conhecido pelo nome artístico MC Guimê, 25, pediu em casamento a cantora Lexa, 22. A festa de noivado ostentação foi na casa do casal em Alphaville, bairro nobre do município de Barueri, na Grande São Paulo. A cerimônia religiosa acontecerá no dia 22 de maio de 2018 no mosteiro de São Paulo, região central de São Paulo. Já a festa será no buffet Torres, em Indianópolis, na zona sul da capital paulista. No noivado, Lexa usou uma tiara de brilhantes avaliada em cerca de R$ 98 mil e brincos em torno de R$ 105 mil. Além disso, a mãe de Lexa, a empresária Darlin Ferrattry presenteou o casal com as alianças, que estão sendo confeccionadas nos Estados Unidos. De acordo com os funkeiros, a aliança terá um diamante, avaliado em cerca de R$ 50 mil cada uma. Dentro do diamante haverá o DNA dos cantores, que foi colhido do cabelo deles e fabricado na Rússia. A joia foi encomendada para empresa Brilho Infinito.