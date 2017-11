Metade dos produtos da Black Friday tem promoção 'falsa'

DANIEL MARIANI, FÁBIO TAKAHASHI E ANAÏS FERNANDES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num universo de 719 itens apresentados como participantes da Black Friday, 347, ou 48%, já foram até mais baratos antes desta sexta (24) ou ao menos apresentaram o mesmo valor anteriormente. A reportagem acompanha desde outubro a variação dos preços de 719 itens que receberam o selo de "Black Friday" ou que constaram em páginas especiais feitas pelas lojas para a data. Os produtos estão espalhados por sete dos maiores varejistas do país (foram considerados os preços on-line). Pontofrio e Extra foram as lojas em que mais produtos apresentados como em promoção já tiveram o mesmo valor nos últimos 24 dias ou ficaram até mais caros. No primeiro, 68% dos itens analisados se encaixam nesse perfil, no segundo, 65%. Um caso simbólico é o da geladeira duas portas da Electrolux, 475 litros, no Walmart. Nesta sexta-feira, ela era vendida como produto na Black Friday a R$ 2.908. No dia 12, ela estava a R$ 1.900. No Submarino, uma lavaroupa da Electrolux, de 16 kg, custava na quinta (23) R$ 1.530. Um dia depois ficou mais cara (R$ 1.597) e ganhou um selo "freak out" (loucura). O Magazine Luiza foi a loja com mais produtos analisados cujo preço na Black Friday é o mais baixo do período (92% dos itens monitorados). O item foi considerado como com desconto se ele estava nesta sexta ao menos 5% mais barato que o menor valor visto nos 22 dias anteriores. OUTRO LADO O Walmart disse, por meio de nota, que cada empresa possui sua estratégia de preço e margem na Black Friday, o que, segundo ele, significa que nem todos os produtos precisam estar com descontos. "Deixamos claro para o consumidor, com selos informativos, os produtos que estão com descontos agressivos de Black Friday e também outros benefícios, como frete grátis." Americanas.com e Submarino informaram que todos os itens participantes da Black Friday possuem selo de identificação e são ofertados a preços menores ou iguais aos últimos 60 dias, "conforme carta compromisso publicada" nos sites. A Via Varejo, responsável por Casas Bahia, Pontofrio e pelo e-commerce do Extra, afirmou que os itens participantes da Black Friday estão sinalizados com selo. "Grande parte dos produtos pesquisados se trata de ofertas que não fazem parte da promoção ou são vendidos por parceiros do marketplace." A Folha solicitou esclarecimento ao Magazine Luiza, mas não obteve resposta até a conclusão desta edição.