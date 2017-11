Suspeita de ataque causa tumulto no centro de Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Metropolitana de Londres fechou por uma hora nesta sexta-feira (24) as estações metroviárias de Bond Street e Oxford Circus, no centro da capital britânica, depois de uma suspeita de ataque armado que não se confirmou. Segundo a corporação, a informação recebida foi de que homens haviam aberto fogo contra os passageiros e atingido alguns deles dentro da estação Oxford Circus. O alerta levou as forças de segurança a deslanchar uma operação similar à empreendida nos casos de ataques terroristas. Agentes com armas de fogo foram enviados ao local --a polícia britânica utiliza armamento não letal no patrulhamento corriqueiro--, e a população foi orientada a deixar as ruas e buscar refúgio em prédios nas redondezas da Oxford Street, uma das principais vias turísticas e de compras da cidade, além de estar a metros de grandes teatros e salas de cinema. Durante uma inspeção, no entanto, os policiais não encontraram nem vestígios dos tiros nem vítimas. A única a ser socorrida foi uma mulher que teve ferimentos leves na correria dos passageiros para sair da estação durante o incidente. As estações foram reabertas logo que se encerrou a operação. A região onde elas ficam estava lotada devido à temporada de compras de fim de ano. A polícia não informou quem fez a denúncia ou se ela era um alarme falso. O Reino Unido mantém o segundo nível mais alto de alerta de ameaça terrorista por ter sido palco de cinco atentados neste ano, quatro deles em Londres --o outro aconteceu em Manchester.