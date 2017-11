Avaí joga últimas chances contra o Atlético-PR para seguir na elite

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida contra o Atlético-PR, neste domingo (26), às 17h, é aquela chamada de "vida ou morte" para o Avaí. Em 19º lugar, o time catarinense tem chance de terminar a 37ª rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas também corre o risco de ficar ainda mais afundado entre os quatro últimos colocados. Por isso, o time de Claudinei Oliveira, um do poucos técnicos a sobreviverem no cargo durante o Brasileiro, tem a necessidade de vitória no estádio da Ressacada, em Florianópolis. E dependendo de uma combinação de resultados, que inclui um tropeço do Sport e um empate no confronto direto entre Ponte Preta e Vitória, o Avaí chegaria a seu último jogo dependendo apenas de seus esforços para evitar a queda para a Série B. Uma derrota, contudo, seria desastrosa para os planos dos catarinenses. Se perder do Atlético-PR, o Avaí poderia terminar a rodada rebaixada, caso haja um vencedor no duelo entre Ponte e Vitória. Para esse jogo decisivo, o Avaí tem dois problemas justamente no ataque. Precisando de gols, o time catarinense não terá seus principais atletas com 100% das condições. Júnior Dutra sente um problema na coxa, enquanto Rômulo sofreu uma lesão no ombro durante a semana. Em compensação, o goleiro Douglas, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Palmeiras, está de volta. Outro problema do Avaí é a possibilidade de o Atlético-PR ainda reunir boas chances de classificação para a Libertadores do ano que vem. A equipe rubro-negra tem 48 pontos e está a quatro do Botafogo, que é o último do G-7. No entanto, caso Grêmio e Flamengo ganhem a Libertadores e a Copa Sul-Americana, respectivamente, os nove primeiros do Brasileiro terão vaga no torneio. Para encarar o Avaí, a única dúvida do técnico Fabiano Soares está no ataque, entre Douglas Coutinho e Éderson. O Atlético-PR só ganhou duas das últimas cinco partidas, mas vem de uma boa vitória sobre o Vasco na Arena da Baixada. AVAÍ Douglas; Maicon, Betão, Alemão, João Paulo; Judson, Pedro Castro, Marquinhos; Júnior Dutra (Luanzinho), Maurinho, Rômulo (Lourenço). T.: Claudinei Oliveira ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Paulo André (Wanderson), Thiago Heleno, Fabrício; Pavez, Lucho González, Guilherme, Felipe Gedoz, Lucas Fernandes; Douglas Coutinho (Éderson). T.: Fabiano Soares Estádio: Ressacada, em Florianópolis Horário: 17h deste domingo Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)