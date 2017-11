Na briga por Libertadores, Vasco visita já classificado Cruzeiro

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há algumas rodadas, o Vasco via apenas Botafogo e Flamengo como rivais próximos na briga pela pré-Libertadores. Mas após oito jogos na oitava colocação, com atuações irregulares, os vascaínos passaram a lidar com novos concorrentes pelo G-7 —e ainda caíram para nono na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe cruzmaltina tenta correr atrás do prejuízo a duas partidas do fim. O penúltimo compromisso de 2017 será contra o Cruzeiro, no Minerão, a partir das 17h (de Brasília) deste domingo (26). O Vasco soma 50 pontos, mesmo número do Atlético-MG, uma posição acima. Botafoguenses mantêm 52, e flamenguistas, 53. Na disputa pela ida ao torneio continental, ainda estão Bahia, com 49, Atlético-PR e Chapecoense, que têm 48, além de São Paulo e Fluminense, ambos com 46. O Cruzeiro já está garantido na Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil, o que, segundo o técnico Zé Ricardo, não diminui a dificuldade da partida. “O ritmo deles não caiu. Teremos que estar muito bem para ter um bom resultado em Belo Horizonte.” Prova do empenho cruzeirense é o fato deles irem a campo com força total. Os únicos poupados serão Rafael Sobis e Jonata, que foram barrados pelo departamento médico. Já o Vasco vai ter os retornos do lateral direito Madson e do zagueiro Anderson Martins. CRUZEIRO Fábio; Rafael Galhardo, Leo, Digão e Bryan; Romero, Henrique, Robinho, Thiago Neves, Alisson e Arrascaeta. T.: Mano Menezes VASCO Martin Silva; Madson, Paulão, Anderson Martins e Henrique; Evander (Jean) e Wellington; Paulinho, Wagner e Nenê; Andrés Rios. T.: Zé Ricardo Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Raphael Claus (SP)