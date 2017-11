Por Libertadores, Bahia busca reação e desafia série invicta da Chapecoense

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia enfrenta a Chapecoense neste domingo (26), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. A equipe dirigida por Paulo César Carpegiani busca a reação diante de sua torcida, após perder para o Sport na Ilha do Retiro, contra um adversário que não perde há mais de um mês no Campeonato Brasileiro. Faltando apenas dois jogos para o fim da competição, o Bahia ainda sonha com vaga na Libertadores do ano que vem. Com 49 pontos, a equipe tricolor está a três do Botafogo, que é o último da zona de classificação. No entanto, ainda existe a possibilidade de esse grupo ser ampliado em caso de títulos de Grêmio e Flamengo, respectivamente, na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Embora venha de derrota para o Sport, um times da zona de rebaixamento, o Bahia vem de uma boa sequência. Desde que o Carpegiani assumiu o time, essa foi apenas a segunda derrota. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, os baianos conquistaram 10 pontos. Para encarar a Chapecoense, o Bahia não terá problemas de contusão ou suspensão. A novidade é a volta do volante Renê Júnior, que cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ele fica com o lugar que foi ocupado por Edson na Ilha do Retiro. A Chapecoense não está tão focada em uma hipotética vaga na Libertadores. O pensamento entre os catarinenses ainda é abocanhar um lugar na Sul-Americana. Mas independentemente dos objetivos, a equipe vem em excelente momento, pois não sabe o que é perder há oito rodadas. Desde que perdeu para o Flamengo, em 15 de outubro, o time que agora é dirigido por Gilson Kleina obteve quatro vitórias e quatro empates. Diante do Bahia, o único desfalque é o atacante Arthur Caíque, que deve ser substituído por Túlio de Melo. A novidade é a volta de Wellington Paulista, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Thiago Martins, Juninho Capixaba; Renê Júnior, Juninho, Allione, Zé Rafael; Edigar Júnio, Mendoza. T.: Paulo César Carpegiani CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, Luiz Antonio, João Pedro; Wellington Paulista, Túlio de Melo. T.: Gilson Kleina Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Horário: 19h (de Brasília) deste domingo Juiz: Péricles Bassols (PE)