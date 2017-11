Ponte Preta e Vitória travam batalha contra rebaixamento

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponte Preta e Vitória têm neste domingo (26) mais uma decisão pelo Brasileiro —ou em termos de discurso, outra batalha. Os dois times chegam ao confronto no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h (de Brasília), atordoados por uma mesma ameaça: o risco de rebaixamento. A duas rodadas do fim da competição, a equipe da casa, no Z-4, tem 39 pontos, um a menos que o adversário baiano. Além deles, Coritiba, Sport e Avaí ainda tentam se garantir na Série A —o Atlético-GO é o único que teve queda decretada. “Sabemos que é matar ou morrer. Temos que ir como se fosse uma guerra. O único resultado para nossa equipe é a vitória”, disse o volante ponte-pretano Élton. A preleção com espírito de luta é a mesma do lado rubro-negro. “Nós temos que juntar forças na delegação, em quem estiver próximo, em quem estiver junto, porque nós temos que guerrear”, afirmou o volante Fillipe Soutto. O tom bélico foi mantido até mesmo para tratar das escalações. Sem confirmar os jogadores que vão a campo, Vagner Mancini usou a seguinte justificativa: “Não posso dar armas ao Eduardo [Baptista]”. Certo é que o treinador do Vitória terá Willian Farias, recuperado após quatro meses, no banco de reservas. O técnico da Ponte também não revelou sua estratégia, mas ao menos sinalizou que não deverá promover grandes mudanças. As trocas esperadas são as entradas de Rodrigo, liberado pelo departamento médico, e Elton, que retorna após cumprir suspensão. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Rodrigo, Luan Peres e Jeferson; Elton, Wendel, Danilo e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho. T.: Eduardo Baptista VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Wallace, Kanu e Geferson; Uillian Correia, Fillipe Souto, José Wellison e Yago; David e Tréllez. T.: Vagner Mancini Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)