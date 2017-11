Grêmio recebe o lanterna para se manter na vice-liderança

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio enfrenta o Atlético-GO neste domingo (26), às 17h (de Brasília), em sua arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com as atenções voltadas para a decisão da Libertadores, na próxima quarta-feira (29), contra o Lanús, em Buenos Aires, a equipe gaúcha terá mais uma vez uma formação reserva. Até entre os reservas, o Grêmio terá desfalques. O centroavante Jael está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, enquanto Cícero, autor do gol da vitória sobre o Lanús na partida de ida da final, não está inscrito na competição. Com isso, a entrada de Batista no comando do ataque deve ser a única novidade em relação ao time que perdeu para o Santos na rodada passada. Até o fim do campeonato, o único objetivo do Grêmio é terminar na vice-liderança. E a duas rodadas do fim, a meta está sendo batida. A equipe de Renato Gaúcho entra na 37ª rodada com 61 pontos, um a mais que o Palmeiras e dois à frente do Santos. O time alviverde pega o Botafogo em casa, na segunda-feira, e o Santos encara o Flamengo, fora, também neste domingo. Do outro lado, o Atlético-GO tem menos motivação ainda. A equipe rubro-negra tornou-se o primeiro time rebaixado na rodada passada ao empatar em casa com a Chapecoense. Por isso, o único pensamento do técnico João Paulo Sanches é terminar o Brasileiro de uma forma honrosa. Por enquanto, o Atlético-GO vem conseguindo esse objetivo, pois não perde há três rodadas e ganhou sete dos últimos nove pontos disputados. Para encarar o Grêmio, o mesmo time que empatou com a Chapecoense vai a campo. O único desfalque é o volante Marcão Silva, que recebeu terceiro cartão amarelo, mas de qualquer forma ele começaria a partida entre os reservas. GRÊMIO Paulo Victor; Leonardo, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Conrado; Cristian, Machado, Kaio, Patrick; Dionathã, Batista. T.: Renato Gaúcho ATLÉTICO-GO Kléver; Jonathan, Gilvan, William Alves, Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho, Luiz Fernando; Diego Rosa. T.: João Paulo Sanches Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)