SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Jornalista Roberto Marinho, zona sul de São Paulo, sofreu interdição na altura do número 3.000 em direção à marginal Pinheiros por causa de incêndio que atingiu alguns barracos em favela da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta da 1h de sábado (25) e foi extinto duas horas depois. Não há informações de vítimas. O trânsito pela avenida chegou a ser interrompido em todas as pistas. Às 8h a CET confirmou a liberação da via.