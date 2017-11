Na estreia de técnico croata, seleção de basquete passa fácil pelo Chile

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico croata Aleksandar Petrovic, 58, estreou com vitória na seleção brasileira masculina de basquete. Na noite desta sexta-feira (24), a equipe nacional derrotou o Chile por 86 a 73. A partida disputada na cidade chilena de Osorno foi válida pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da China, em 2019. Em seu primeiro jogo pelo Brasil desde a Copa do Mundo de 2014, o pivô Anderson Varejão - que está sem time e não jogava desde fevereiro- começou como titular. Ele atuou por 18 minutos e marcou 11 pontos, além de pegar nove rebotes. Com 14 pontos, Alex foi o cestinha do Brasil no duelo. Na segunda-feira (27), o Brasil volta à quadra para sua segunda partida na primeira das seis janelas das eliminatórias. Na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, enfrenta a Venezuela às 20h30. O primeiro quarto não foi dos melhores para a seleção brasileira. Sem muito entrosamento e jogando contra um adversário apoiado por um ginásio cheio, a equipe nacional só conseguiu controlar o marcador nos minutos finais. Ainda assim, fechou o período vencendo por 15 a 12. No segundo quarto, a seleção teve mais tranquilidade para executar as suas jogadas e com melhor aproveitamento ofensivo foi para o intervalo com nove pontos de vantagem, 37 a 28. Em que pese não contar com nenhum atleta que atue na NBA, por causa do conflito de calendários, e com Marcelinho Huertas que também não pôde deixar o Baskonia durante a disputa da Euroliga, a seleção conseguiu se impor sobre o rival no segundo tempo. A partir da metade do terceiro quarto, passou a sobrar em quadra e a diferença só foi aumentando. A seleção entrou no último período vencendo por 62 a 47. Com a boa vantagem, só precisou administrar o marcador.