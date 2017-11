Rúbia diz para Eric e Luiza que sabe sobre separação falsa dos dois em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eric (Mateus Solano) conta a Bebeth que Isabel prestou um depoimento falso, que o tornou suspeito do acidente de Mirella. Agnaldo faz Wanderley prometer que não contará a ninguém que Malagueta (Marcelo Serrado) faz parte do roubo ao hotel. Eric comenta com Luiza (Camila Queiroz) que teme que Bebeth descubra a verdade. Timóteo (Cacá Amaral) segue Malagueta. Júlio (Thiago Martins) conta a Agnaldo (João Baldasserini) que Evandro (Paulo Vilhena) fugiu com Mônica (Julia Lund). Domênico (Marcos Veras) diz a Antônia (Vanessa Giácomo) que se incomodou com sua reação ao ver Júlio com outra mulher. Malagueta exige que Timóteo desapareça de sua vida Eric admira Pedrinho. Rúbia (Gabriel Sanches) avisa para Eric e Luiza que sabe que a separação dos dois é falsa. Lourenço (Rômulo Neto) comunica a Antônia que localizou o cruzeiro em que Isabel está.