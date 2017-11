Clara promete se vingar de Sophia em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz (Nathalia Timberg) convence Clara (Bianca Bin) a desistir de fugir. Duda (Gloria Pires) é humilhada na igreja e fica preocupada com a quantia que perdeu depois da morte de Tenório. Samuel (Eriberto Leão) repreende Suzy (Ellen Roche). Sophia (Marieta Severo) aconselha Lívia (Grazi Massafera) a reconquistar Renato (Rafael Cardoso). Renato sofre por causa de Clara. Beatriz e Clara especulam sobre os motivos da internação da menina. Sophia acerta os detalhes com Mariano sobre o garimpo. Renato tenta convencer Gael (Sergio Guizé) a forçar Sophia a contar a verdade sobre o que aconteceu com Clara. Mariano faz exigências a Sophia para começar o garimpo. Gael se desculpa com Josafá (Lima Duarte) e descobre que a mãe pode estar envolvida no sumiço de Clara. Bruno (Caio Paduan) beija Tônia e pensa em Raquel (Erika Januza). Nádia (Eliane Giardini) afirma a Gustavo que Bruno se casará com Tônia. Adinéia observa Samuel. Danilo tenta fazer com que Duda pare de beber. Clara promete se vingar de Sophia e de todos que contribuíram para sua internação.