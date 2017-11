Em treino com guarda-sol na pista, Hamilton é o mais rápido em Abu Dhabi

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - Na última chance dos pilotos acertarem seus carros antes da classificação para o GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton foi o mais rápido com a Mercedes, superando o companheiro Valtteri Botttas, segundo, e Kimi Raikkonen, da Ferrari, que foi o terceiro. Ao contrário do que aconteceu nos treinos livres da sexta-feira (24), as Mercedes conseguiram uma vantagem considerável em relação aos rivais: Hamilton foi mais de meio segundo mais veloz que a melhor Ferrari. Sebastian Vettel foi apenas o quarto, enquanto as duas Red Bull, com Daniel Ricciardo à frente, ficaram em quinto e sexto lugares. Fazendo seu final de semana de despedida da Fórmula 1, Felipe Massa repetiu o resultado da sexta-feira (24) e fechou o treino na 11ª colocação com a Williams. O piloto está em uma briga bastante apertada por Renault, McLaren e Force India pelas últimas posições do top 10. Na sessão do sábado à tarde em Abu Dhabi, foi a dupla da McLaren que se mostrou mais forte nesta disputa e fechou com o sétimo e oitavo lugares. Em um treino menos representativo do que o normal devido às temperaturas de pista, mais altas do que na classificação, que será disputada ao entardecer, a partir das 17h locais, quem roubou a cena foi um guarda-sol, que voou na pista, foi evitado por pouco pelos pilotos e acabou causando um Safety Car Virtual. A cena não demorou para virar meme. O treino também teve muito vento, com tem sido a tônica de todo o sábado em Abu Dhabi e pode complicar a vida dos pilotos na classificação. Pelo menos na sessão vespertina, vários pilotos, inclusive Hamilton, Bottas e Max Verstappen, perderam o controle de seus carros e saíram da pista. Em um campeonato que já está decidido, com o tetracampeonato tendo sido conquistado por Hamilton com duas etapas de antecipação, a última classificação do ano será disputada a partir das 11h da manhã pelo horário de Brasília.