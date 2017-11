Praias do Paraná já contam com mais guarda-vidas a partir deste sábado

(foto: Divulgação)

Dando início ao serviço de prevenção e salvamento aquático no litoral paranaense, o Corpo de Bombeiros abre a partir deste sábado (25) e domingo (26), das 8h30 às 19h, 12 postos de postos de guarda-vidas nos principais balneários do litoral.

De forma inédita, em virtude da formação de 120 novos guarda-vidas que estão em treinamento no litoral do Paraná, a partir do dia 02 de dezembro estes postos estarão ativos diariamente.

A abertura ocorrerá de acordo com o aumento do número de banhista no litoral, culminando com o acionamento de 24 postos de guarda-vidas aos finais de semana, mesmo antes do início da operação verão.

A partir do dia 21 de dezembro o serviço de guarda-vidas prestado pelo Corpo de Bombeiros estará funcionando diariamente com o total de 89 postos para atender a população paranaense durante todo o verão.

Aos banhistas, orientamos procurar as áreas protegidas por Guarda-Vidas, entrando na água no local delimitado entre as bandeiras “vermelho sobre amarelo” e seguindo sempre as orientações dos guarda-vidas presentes.

Aproveite a oportunidade para perguntar sobre as áreas mais seguras e adequadas para o banho, as dicas de segurança adicionais para aquele local e tirar todas as suas dúvidas sobre o serviço e sinalização.