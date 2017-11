Cruzeiro e São Paulo se aproximam de acordo por venda de Hudson

JOSÉ EDUARDO MARTINS E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo está perto de acertar a transferência de Hudson para o Cruzeiro. Segundo uma pessoa ligada à futura cúpula do clube mineiro, há uma conversa adiantada para que o pagamento da multa do meio campista -avaliada em 1,5 milhão de euros (R$ 5,67 milhões)- seja feito em quatro parcelas iguais. Desta maneira, os cruzeirenses vão desembolsar 275 mil euros (R$ 1,04 milhão) por mês entre janeiro e abril de 2018. As conversas são conduzidas por Itair Machado, novo vice de futebol do Cruzeiro, e Vinícius Pinotti, diretor executivo de futebol do São Paulo. A dupla mantém contato para acertar a sequência de Hudson na Toca da Raposa II há pelo menos 20 dias. O dirigente mineiro se reuniu com Luciano Couto, o agente do jogador de 29 anos, na última quarta-feira (22) e deixou alinhavado um contrato de três temporadas para a permanência do atleta em Belo Horizonte. Como entre o jogador e o Cruzeiro as bases estão acertadas, resta o São Paulo aceitar a oferta mineira. Por outro lado, na última sexta-feira (24), na capital paulista, o empresário do volante teve mais uma rodada de negociações com dirigentes do Tricolor. O meio-campista está emprestado aos mineiros até o fim deste ano, mas tem os seus direitos vinculados ao clube do Morumbi até dezembro de 2019. Segundo apurou a reportagem, apesar de estar mais próximo de fechar com o Cruzeiro, a conversa entre os representantes de Hudson e a direção do São Paulo foi considerada positiva. O jogador não veria problema em voltar para o Tricolor e acertaria seu salário com o clube caso a transação com o Cruzeiro não se efetive. Os mineiros, por sua vez, esperam sacramentar a manutenção de Hudson nos próximos dias.