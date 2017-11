Zé Ricardo mapeia mercado e aguarda direção do Vasco para planejar 2018

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto alguns clubes já até anunciam reforços para 2018, o Vasco segue com seu planejamento estagnado em função de todo o imbróglio jurídico decorrente da eleição do último dia 7. Mesmo sem ainda saber quem será o futuro presidente do clube, o técnico Zé Ricardo tem mapeado o mercado e aguarda uma reunião com a diretoria para prospectar a próxima temporada. "O clube já sabe as atuais necessidades. Já passei algumas informações, mas não tivemos oportunidade de sentar e conversar, em virtude da turbulência que aconteceu depois da eleição. Assim que terminar a competição, espero que a gente tenha uma conversa adiantada nesse sentido. O que posso garantir é que vamos ter uma equipe forte e competitiva", declarou o técnico. Zé Ricardo informou que as análises não se limitam somente à Série A, abrangendo também a Série B. "Tenho algumas peças, funções que a gente acredita que precisam ser melhoradas. E a partir dessas funções, temos alguns nomes que vêm numa boa performance na primeira e na segunda divisões. Estou esperando o presidente (Eurico Miranda), o Euriquinho (vice de futebol) e o Anderson Barros (gerente de futebol) para que a gente possa ir destrinchando", disse ele. Assim como já tem feito nesta temporada, Zé Ricardo continuará dando oportunidades aos jovens revelados na base. Este ano, alguns tiveram destaque como Paulinho, Paulo Vitor, Mateus Vital e Evander. "Conto muito com os atletas da base. Boa parte já está trabalhando conosco. Esperamos encontrar na próxima pré-temporada jogadores mais prontos e maturados. É uma tradição histórica do Vasco projetar esses atletas de forma bem consistente", destacou. ZÉ RICARDO PERMANECERÁ Independentemente de o futuro presidente ser Eurico Miranda ou Julio Brant, Zé Ricardo seguirá como treinador do Vasco para 2018. O comandante é uma unanimidade em ambos os grupos políticos e terá tranquilidade para projetar seu trabalho visando a próxima temporada. 11 JOGADORES EM FIM DE CONTRATO O Cruzmaltino tem 11 jogadores em fim de contrato agora em dezembro: Breno, Ramon, Gilberto, Jean, Manga Escobar, Eder Luis, Kelvin, Paulão, Rafael Marques, Wellington e Lucas Rocha. O zagueiro Breno e o lateral esquerdo Ramon já têm conversas adiantadas com a atual diretoria para a permanência. Jean, Kelvin, Paulão e Wellington estão emprestados e uma continuidade dependerá da posição de seus respectivos clubes.