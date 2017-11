Sobe para 305 os mortos em atentado contra mesquita no Egíto

(foto: Reprodução)

O atentado terrorista de ontem (24/11) contra uma mesquisa no norte do Sinal, no Egito, deixou 305 pessoas mortas, entre elas 27 crianças, além de 128 feridos. Os dados foram divulgados pela Promotoria Geral do país, por meio de boletim.

Por meio de comunicado, a União das Tribos do Sinai relatou que o ataque teve início após os bandidos fecharem as portas da mesquita Al Rawda. Todos os que rezavam foram mortos e os criminosos fugiram após a chegada de uma ambulância ao local.

O ataque ainda não teve autoria reivindicada, mas o governo egípcio já declarou luto oficial de três dias pelo massacre no espaço frequentado por sufistas, o pior da história recente do Egito.