Segundo a juíza argentina Marta Yañez, que atua no caso do desaparecimento do ARA San Juan, o submarino poderia estar em uma "missão de caráter confidencial" quando desapareceu na semana passada.

A declaração, feita ontem (24/11), vem na esteira de outro comentário que acabou "pegando mal". É que na quarta-feira Yañez declarou que o submarino estaria fazendo allgo que era "segredo do Estado" quando desapareceu, o que teria, nas palavras dela próopria "soado muito feio", pois o comentário dava a entender que a Marinha, que teria o dever de resguardar a segurança do mar territorial argentina, pode ter uma missão de caráter confidencial.

A hipótese de uma explosão ter ocorrido por conta de algum ataque já foi descartada pela Marinha, mas a juíza, chefe do Tribunal Federal de Caleta Olivia, na província de Chobut (Patagônia), diz não descartar nada. "A investigação está apenas começando. Trata-se de "um submarino que pode estar na zona de culminação da plataforma continental (área marítima que legalmente pertence ao país)", afirma.