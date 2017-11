Michel Temer faz cirurgia e deve ficar internado por dois dias

O presidente Michel Temer (PMDB) foi submetido na noite de ontem (24/11) a uma angioplastia de três artérias coronárias com implante de stent. Por enquanto o peemedebista segue no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde às 18h40 de sexta-feira.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o procedimento foi bem sucedido e Temer deverá ficar mais dois dias no hospital, em observação e se recuperando do procedimento.

Ainda ontem, antes de realizar a angioplastia, o presidente passou por uma bateria de exames e nos próximos dias passará ainda por uma reavaliação urológica, já que em 25/10 ele teve um mal-estar e precisouu ser encaminhado a um hospital militar de Brasília justamente por conta de um problena urológico.