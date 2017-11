Temer desobstrui artéria em hospital em São Paulo

GUSTAVO URIBE E WÁLTER NUNES BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer foi submetido, na noite desta sexta-feira (24), a um procedimento para desobstruir três artérias no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O peemedebista fez uma angioplastia em três artérias coronárias, com implante de stent –dispositivo que possibilita melhor circulação no sangue. Segundo o médico Roberto Kalil Filho, o presidente passa bem. Em nota, a Secretaria de Comunicação disse que "o procedimento foi bem sucedido e o presidente se recupera na Unidade Coronariana do Hospital Sírio-Libanês". Em outubro, o presidente passou por um quadro de obstrução parcial de uma artéria coronária, mas não precisou ser submetido a um cateterismo. Ele tem 77 anos e é o mais velho presidente da história do país. O problema foi detectado em exame de imagem. A obstrução parcial de uma artéria coronária é relativamente comum. Em um grupo de cem pessoas com mais de 65 anos, um total de 20 a 30 tem algum tipo de doença coronária, que atinge uma artéria do coração e pode levar a um ataque cardíaco. O peemedebista pretendia retornar a Brasília no final de semana, mas deve ficar ao menos dois dias internado no hospital.