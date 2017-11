Filha é a principal suspeita de matar casal enterrado na varanda de casa

Redação Bem Paraná com Correio do Estado

25/11/17 às 11:28 Redação Bem Paraná com Correio do Estado

Um casal foi encontrado enterrado no quintal da residência onde moravam, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A descoberta foi feita na manhã de ontem (24/11), 15 dias depois de familiares registrarem boletim de ocorrência pelo desapareicmento de Paulo Pinto e Marilene Ferreira, de 58 e 53 anos.

De acordo com o Diário Corumbaense, o cunhado do homem foi quem suspeito do desaparecimento do casal. Ele foi até a casa, arrombou a porta e encontrou o imóvel revirado, com parte de terra remexida na varanda. Desconfiando do cenário, resolveu cavar e encontrou placas de madeirite de guarda-roupa.

"Tiramos na placa e na hora que eu coloquei a alavanca e levantei até o fundo saiu um edredom e senti um cheiro forte de carniça e percebemos que o edredom estava com sangue. Acionamos a PM e a Perícia", contou.

Agora, a Polícia Civil está no comando das investigações. A principal suspeita é que a filha de Marilene e o namorado dela tenham assassinado o casal, vendido os seus pertences e fugido.

Segundo vizinhos, a mulher não aprovava o relacionamento da filha e já havia até expulsado o rapaz de sua casa uma vez. Além disso, enquanto sua mãe e padrasto estavam desaparecidos, a filha, que desaparecida, não demonstrou preocupação e ainda penhorou bens como geladeira, fogão e freezer.