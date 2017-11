Ana Maria Braga aparece com olho roxo. Entenda

(foto: Reprodução)

Ana Maria Braga assustou muitos fãs ao aparecer na última quinta-feira (23/11) com o olho direito roxo. Depois do flagra, foram diversos os boatos sobre uma queda da apresentadora ou mesmo algum tipo de intervenção estética.

Mas na verdade não passava de maquiagem para uma campanha de conscientização contra a violência doméstica, da qual decidiu participar gratuitamente.

No vídeo gravado, Ana Maria aparece tirando a maquiagem do rosto enquanto convida outros a participarem do programa Bem Querer Mulher.

"Você pensa que é meu rosto que está machucado, não é, não? Não, é o meu coração que não aceita tanta violência contra a mulher no Brasil. Eu abracei o programa Bem Querer Mulher e quero você comigo. Entre no site e participe. Você e eu unidas mudamos a história da mulher brasileira."