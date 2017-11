Incêndio em hotel na Geórgia deixa ao menos 12 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de uma dezena ficou ferida em incêndio que atingiu um hotel de luxo na noite desta sexta (24), na cidade de Batumi, na Geórgia. Segundo a publicação britânica “The Guardian”, o ministro da Saúde da região afirmou que as vítimas morreram devido a intoxicação do monóxido de carbono produzido pelas chamas. O Hotel Leogrand seria sede do concurso Miss Geórgia 2017 neste domingo (26), mas nenhuma das vítimas participaria do concurso. Relatos preliminares sugerem que o fogo teve origem no quarto andar do hotel, que tem 22 andares. De acordo com a agência de notícias EFE, os proprietários do hotel -construído há apenas dois anos- já haviam sido multados pelo município devido a falhas na segurança contra incêndios. O primeiro-ministro da Geórgia, Giorgi Kvirikashvili, está em Batumi. "As pessoas responsáveis pela tragédia serão punidas com toda a dureza da lei", disse Kvirikashvili à EFE.