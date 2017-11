Na última semana, William Bonner publicou em suas redes sociais fotos dos seus trigêmeos, Vinícius, Beatriz e Laura Bonemer, de quando ainda eram pequenos. A reação dos seguidores, em sua maioria, foi positiva, com elogios à família. Ainda assim, não faltaram pessoa recriminando a separação do apresentador do Jornal Nacional de Fátima Bernardes.

Incomodado com a situação, que parece se repetir a cada aparição, Bonner resolveu deixar um recado para os haters: "Engraçado que estamos todos bem, graças a Deus, seguindo nossas vidas, curtindo os filhos, torcendo pela felicidade de todos e felizes com esse momento mágico. Mas tem gente que não supera. Sei lá", desabafou o apresentador.