Bottas surpreende e consegue pole após erros de Hamilton em Abu Dhabi

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - O finlandês Valtteri Bottas surpreendeu e conseguiu a pole position do GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O britânico Lewis Hamilton, já campeão mundial, com título garantido antecipadamente, conseguiu o melhor tempo, e Vettel o terceiro. Felipe Massa, que fez seu último treino na carreira, conseguiu o décimo melhor tempo. Com o campeonato decidido antecipadamente a favor de Lewis Hamilton, os pilotos duelaram pela pole e pela possibilidade de bater o recorde de volta mais rápida do circuito de Abu Dhabi. O recorde anterior vinha desde 2011 (1min38s4) e já tinha sido batido nos treinos livres não oficiais. Essa marca foi superada algumas vezes durante a classificação, por Bottas e Hamilton. O treino também rendeu belas imagens do crepúsculo oriental, já que a prova costuma começar à tarde e terminar à noite. Massa supera Alonso nos últimos segundos no Q2 No final da segunda parte do treino, Massa conseguiu ultrapassar Fernando Alonso nos últimos segundos do Q2, deixando o espanhol fora da fase principal da classificação. Nos boxes, o brasileiro chegou a comemorar fazendo um “hang loose” para seus mecânicos, ainda no cockpit. Surpreendeu, a eliminação das duas McLarens logo na segunda etapa, já que o companheiro de Alonso, Stoffel Vandoorne, fez apenas o 13º tempo. Além de Alonso e Vandoorne, saíram no Q2, Carlos Sainz, Kevin Magnussen e Lance Stroll. Com a eliminação de Stroll, ficou ainda mais claro o abismo que separa o canadense de Massa na Williams. O brasileiro fechou o ano com vantagem de 17 a 2 em “vitórias” em posição de largada em relação a seu companheiro. No Q1, Stroll se classificou no sufoco à etapa seguinte. O companheiro de Massa na Williams, já garantido para o ano que vem, corre com um motor antigo e vive um fim de semana ruim em Abu Dhabi. Seu melhor tempo acabou ficando um segundo mais lento que o do brasileiro. O melhor tempo do Q1 foi o de Bottas, que conseguiu 1min37s3, tendo inclusive batido pela primeira vez no fim de semana, de forma oficial, o recorde da volta do circuito, que vinha desde 2011.