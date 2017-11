Temer tinha obstrução de 90% em artérias coronárias, diz médico

RENAN MARRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer, 77, passa bem após ser submetido a um procedimento cirúrgico para desobstruir três artérias coronárias no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com o médico cardiologista Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento do presidente, Temer deve continuar internado por mais 48 horas. A previsão é que ele receba alta na manhã de segunda-feira (27), quando deve retomar suas atividades. Segundo Kalil, o procedimento foi um sucesso, e Temer se comportou bem. "Ele já está ótimo e andando para lá e para cá", disse Kalil em entrevista coletiva neste sábado (25). Temer chegou a São Paulo nesta sexta (24) para avaliar a necessidade de uma angioplastia, procedimento para desobstruir artérias que estejam bloqueadas total ou parcialmente por placas de gordura. À noite, Temer realizou o procedimento cirúrgico em três artérias coronárias, na principal região do coração, com o implante de stent em duas delas. O procedimento durou aproximadamente uma hora. O stent é uma prótese de malha metálica em forma de espiral ou tubo que é colocado no interior da artéria para mantê-la dilatada e, assim, evitar nova obstrução do vaso. Na terceira artéria, menos relevante -segundo os médicos-, foi feito apenas a angioplastia para o alargamento do vaso com o uso de uma espécie de balão, mas sem a implantação do stent. De acordo com Kalil, o procedimento não foi uma emergência, apesar de que as artérias apresentavam obstrução relevante, de aproximadamente 90%. O presidente, entretanto, não deixou de correr risco. "É uma doença silenciosa, por isso que é a doença que mais mata", disse Kalil. O histórico familiar, stress, pressão alta, idade avançada e o sedentarismo estão entre os fatores que contribuem para a obstrução de uma artéria. No caso do presidente Temer, segundo Kalil, o fator hereditário pode ter sido o principal fator que levou às obstruções. "Ele é uma pessoa saudável, faz exercícios", disse Kalil. "A intervenção não apenas aliviou o sofrimento de Temer, mas ajudou alguém muito importante que teria sua existência talvez provida se não fosse o procedimento de ontem", disse o urologista Miguel Srougi, que também trata o presidente. A internação até segunda, segundo os médicos, é apenas protocolar. PRÓSTATA Antes da angioplastia, o presidente Temer passou exames de imagem para checar as condições da próstata. Em outubro, no mesmo dia em que a Câmara barrou a segunda denúncia contra o peemedebista, Temer passou por um procedimento de desobstrução do canal da bexiga. Com 77 anos, Temer é o presidente mais velho da história do país.