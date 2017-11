Açougueiro e artista circense são condenados por matarem ex-esposas

Dois julgamentos realizados nesta semana em tribunais paranaenses resultaram na condenação de feminicidas acusados de matarem suas ex-esposas. No primeiro caso, um júri popular em Ivaiporã, condenou o ex-artista de circo Miraldo Pedreira, 34, a 21 anos de prisão por ter matado Carina Teixeira, 29. No segundo caso, o açougueiro Josivaldo Antônio Brito, 30, foi sentenciado a 13 anos e meio de cadeia por ter assassinado Vanessa Ribeito de Brito, em Sarandi.

No caso de Miraldo, que foi levado a Júri Popular, a acusação era de homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, dissimulação e feminicídio, além da prática de ocultação de cadáver.

Ele teria levado a ex-esposa para um sítio na localidade de Cinco Encruzo, onde a matou e jogou o corpo em uma fossa ao lado da casa em que o casal morava antes da separação. O julgamento levou cerca de 13 horas e foram ouvidas nove pessoas, entre policiais, familiares da vítima e do réu e a filha adolescente do casal.

Já Josivaldo cometeu o crime no primeiro dia deste ano. Açougueiro, ele aplicou quatro facadas no peito e outras três no pescoço da vítima, fugindo ainda com o filho do casal.

O corpo de Vanessa foi encontrado pela Polícia Militar sobre a cama após uma amiga da vítima ser informada pelo suspeito da morte. Ele teria pedido a ela que comunicasse a famíia sobre o ocorrido, que teve como motivação o pedido de separação da vítima, que havia descoberto uma traição do marido.