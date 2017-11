Av. Paulista não abre para pedestres neste domingo; ciclofaixa inicia às 13h

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Paulista não será aberta para pedestres neste domingo (26), devido à aplicação da primeira fase do vestibular da Fuvest. A ciclofaixa de lazer será ativada após as 13h, no trecho entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. Segundo a prefeitura de São Paulo, a medida é excepcional e visa facilitar a chegada dos candidatos aos locais de prova. São esperados mais de 137 mil candidatos. Os portões abrem 12h30 e fecham às 13h. Durante a aplicação do Enem, nos últimos dias 5 e 12, a avenida foi liberada para pedestres depois do fechamento dos portões (também às 13h). Eduardo Odloak, prefeito regional da Sé, diz que a experiência do Enem fez com que a prefeitura revisse o procedimento no caso da Fuvest. Além da restrição de mobilidade para acessar os locais de prova, alguns candidatos reclamaram do barulho na região. "O nível de incomodidade é muito elevado. Muitos artistas de rua se apropriam daquele espaço durante a abertura para pedestres. Não queremos correr o risco de prejudicar o candidato que se preparou o ano inteiro", disse. A CET confirmou que as demais vias do programa Ruas Abertas abrirão para pedestres a partir das 13h. A ciclofaixa de lazer será suspensa no trecho entre a Praça Panamericana e a Avenida Afrânio Peixoto (acesso à portaria da USP).