Campeão brasileiro de surfe em 2010, Jean da Silva morre aos 32 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O surfista Jean da Silva morreu na noite da última sexta-feira (24) em Joinville, Santa Catarina. O atleta foi campeão brasileiro de surfe no ano de 2010 e tinha 32 anos de idade. O catarinense foi encontrado morto dentro de sua residência; ainda não há informações sobre a causa. Jean é natural de Joinville e no ano de 2010 foi o primeiro catarinense a conquistar o título brasileiro da modalidade. Atualmente, Jean ocupava a posição de número 137 no ranking da divisão de acesso do Circuito Mundial. O atleta já foi convidado para participar de algumas etapas da elite do surfe como convidado. De acordo com informações do site “Waves”, Jean será sepultado no domingo (26), no Cemitério Municipal de Joinville, às 10 horas, na Capela Borba Gato. Gabriel Medina publicou em suas redes sociais uma imagem representando tristeza. Adriano de Souza, o Mineirinho (https://www.instagram.com/p/Bb6xhuknv7w/), Thiago Camarão (https://www.instagram.com/p/Bb6gOlWFFcA/) e Willian Cardoso (https://www.instagram.com/p/Bb6d2ttlePF/) também prestaram homenagens ao atleta. "Jean, não sei o que dizer nesse momento de dor, tu foi uns dos caras que mais puxou a minha evolução na fase amadora. Um surfista de corpo e alma. Descanse em Paz", escreveu Mineirinho em seu Instagram.