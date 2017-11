Corinthians se irrita e encerra negociação por Pablo

RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pablo não irá permanecer no Corinthians: a diretoria alvinegra anunciou neste sábado (25) o fim das negociações pela permanência do zagueiro, que pertence ao Bordeaux, da França. A falta de um acordo financeiro foi a razão do fim das conversas. Pablo chegou ao Corinthians no começo do ano e logo ganhou espaço no time de Carille. O zagueiro de 26 anos estava emprestado até o fim do ano pelo Bordeaux e o clube paulista precisaria desembolsar 3 milhões de euros (R$ 11,2 milhões) para ficar com o atleta em definitivo. Em julho, o Corinthians negociava pagar apenas parte deste valor, além do repasse de uma porcentagem de Malcom a que tinha direito. O Bordeaux, porém, comprou 15% dos direitos econômicos por R$ 16 milhões, descartando a opção.