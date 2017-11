Litoral conta com reforço de guarda-vidas a partir deste final de semana

(foto: Franklin de Freitas)

Os banhistas que resolverem curtir as praias do Paraná contarão com uma proteção maior. É que o Corpo de Bombeiros amplia a partir deste final de semana o serviço e prevenção e salvamento aquático no litoral paranaense.

Segundo a corporação, o serviço será feito das 8h30 às 19 horas em 12 postos de guarda-vidas nos principais balneários paranaenses. Já no próximo sábado, o primeiro final de semana de dezembro, essas unidades passarão a funcionar durante todos os dias da semana.

A ideia é abrir até o início da operação verão, no dia 20 de dezembro, um total de 24 postos de guarda-vidas aos finais de semana, serviço que a partir de 21 de dezembro será diário, com o total de 89 postos para atender os banhistas durante o verão.

Importante destacar que os Bombeiros sempre recomendam que os turistas busquem áreas protegidas e que a entrada na água seja feita nos locais delimitados entre as bandeiras "vermelho sobre amarelo", com os banhistas sempre seguindo as orientações do guarda-vidas.