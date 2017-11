Palmeiras confirma aposentadoria de Zé Roberto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A carreira de Zé Roberto, lateral esquerdo do Palmeiras, vai acabar neste ano. O clube anunciou a decisão do jogador neste sábado (25). Ele está com 43 anos e fará a última partida no Allianz Parque, na segunda-feira (27), contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Zé Roberto está no Palmeiras desde 2015 e participou ativamente de dois títulos importantes: a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016. Em 2017, porém, ele virou reserva e atuou em menos partidas -33 até agora. Na segunda-feira (27), como Egídio e Michel Bastos não estarão disponíveis, ele deve ser o titular na lateral. Em vídeo publicado no Twitter do Palmeiras (https://twitter.com/Palmeiras/status/934425245079007238), Zé lembrou de uma cena marcante que aconteceu no início da passagem dele pelo Palmeiras. No vestiário, antes de uma partida, ele pediu para os jogadores baterem no peito de companheiros e dizer: "o Palmeiras é grande". Então Zé convidou: "estou passando aqui para convidar todos vocês, porque na segunda-feira faço meu último jogo no Allianz Parque, palco de duas conquistas importantes. Gostaria de convidar todos vocês, torcedores, para que possamos terminar esse ciclo vitorioso e trazer a memória daquilo que a gente voltou a trazer, a esperança para um clube tão grandioso, que é o Palmeiras. Quero contar com a presença de todos para que a gente possa bater no peito de todo mundo junto e dizer: 'o Palmeiras é grande'". A carreira de Zé Roberto é extensa e tem passagens por grandes clubes do Brasil e da Europa. Ele jogou nos seguintes times: Portuguesa (1994-1997), Real Madrid-ESP (1997-1998), Flamengo (1998), Bayer Leverkusen-ALE (1998-2002), Bayern de Munique-ALE (2002-2009), Santos (2006-2007), Hamburgo-ALE (2009-2011), Al-Gharafa-QAT (2011-2012), Grêmio (2012-2014) e Palmeiras (2015-2017). Ao todo Zé Roberto conquistou 18 títulos na carreira, inclusive pela Seleção Brasileira: Copa América (1997 e 1999), Copa das Confederações (1997 e 2005), Campeonato Espanhol (1996-1997), Supercopa da Espanha (1996-1997), Campeonato Alemão (02/03, 04/05, 05/06 e 07/08), Copa da Alemanha (02/03, 04/05, 05/06 e 07/08), Campeonato Paulista (2007), Copa do Emir de Qatar (2012), Copa do Brasil (2015) e Campeonato Brasileiro (2016).