Homem é morto com pelo menos 15 tiros em Cascavel

Um homem com idade entre 30 e 35 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (25/11), em Cascavel, no oeste do Paraná. O crime ocorreu na Rua Vitorino Araújo, no XIV de Novembro, e a vítima tomou pelo menos 15 tiros, sendo quatro na cabeça.

A Polícia Militar ficou sabendo da ocorrência após vizinhos que ouviram disparos acionarem a corporação. No locla do crime foram encontrados 13 cápsulas de munição 9mm, de uso restrito, e o corpo da vítima apresentava ao menos 15 perfurações.

O Instituto Médico Legal (IML) já recolheu o corpo para identificaão, já que a vítima não estava com documentos. A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, será responsável pelas investigações.