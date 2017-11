Argentina intensifica buscas submarinas por San Juan

CAROLINA VILA-NOVA, ENVIADA ESPECIAL MAR DEL PLATA, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A Argentina intensificou neste sábado (25) as buscas submarinas pelo ARA San Juan, com sete navios de nacionalidades estrangeiras mapeando o fundo do mar tridimensionalmente e a chegada de reforços à operação. "É uma fase de esperança e de desesperança", afirmou o porta-voz da Marinha argentina, Enrique Balbi. "Recebemos um informe de que houve uma explosão e estamos na tarefa de tentar localizá-lo com seus 44 tripulantes." EUA e Rússia estão coordenando a atual fase das operações em Comodoro Rivadavia (sul), que prevê o envio de um minisubmarino de resgate americano nesta noite e equipamentos russos de inspeção visual. O minisubmarino americano tem alcance de até 610 metros de profundidade; já os russos alcançam os 1.000 metros, mas não têm função de resgate.