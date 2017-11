Bottas surpreende e consegue pole após erros de Hamilton em Abu Dhabi

JULIANNE CERASOLI ABU DHABI, EMIRADOS ÁRABES (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes sobrou no último treino classificatório do ano. O finlandês Valtteri Bottas surpreendeu e conseguiu a pole position do GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sua volta mais rápida foi feita em 1min36s2, o que garantiu o recorde do circuito, que vinha desde 2011. Já o britânico Lewis Hamilton, campeão mundial com título garantido antecipadamente, cometeu erros em sua última volta e conseguiu o segundo melhor tempo (1min36s4). Sebastian Vettel, da Ferrari, largará logo atrás dos pilotos da Mercedes, com o terceiro melhor tempo (1min36s7). Felipe Massa, que fez seu último treino na carreira, conseguiu a décima posição (1min38s5). "A corrida do sonho é tentar fazer o máximo que o carro pode, tentar fazer mais que a gente consegue", disse o brasileiro. "Sabemos que hoje temos um carro que não está entre os cinco melhores, então temos que tentar um bom resultado." Com o campeonato decidido antecipadamente a favor de Lewis Hamilton, os pilotos duelaram pela pole e pela possibilidade de bater o recorde de volta mais rápida do circuito. O recorde anterior vinha desde 2011 (1min38s4) e já tinha sido batido nos treinos livres não oficiais. Essa marca foi superada algumas vezes durante a classificação, por Bottas e Hamilton. O treino também rendeu belas imagens do crepúsculo oriental, já que a prova costuma começar à tarde e terminar à noite. Com o fuso horário, a prova será transmitida às 11h do horário de Brasília, no domingo. MASSA No final da segunda parte do treino, Massa conseguiu ultrapassar Fernando Alonso nos últimos segundos do Q2, deixando o espanhol fora da fase principal da classificação. Nos boxes, o brasileiro chegou a comemorar fazendo um “hang loose” para seus mecânicos, ainda no cockpit. Surpreendeu a eliminação das duas McLarens logo na segunda etapa, já que o companheiro de Alonso, Stoffel Vandoorne, fez apenas o 13º tempo. Além de Alonso e Vandoorne, saíram no Q2, Carlos Sainz, Kevin Magnussen e Lance Stroll. Com a eliminação de Stroll, ficou ainda mais claro o abismo que separa o canadense de Massa na Williams. O brasileiro fechou o ano com vantagem de 17 a 2 em “vitórias” em posição de largada em relação a seu companheiro. No Q1, Stroll se classificou no sufoco à etapa seguinte. O companheiro de Massa na Williams, já garantido para o ano que vem, corre com um motor antigo e vive um fim de semana ruim em Abu Dhabi. Seu melhor tempo acabou ficando um segundo mais lento que o do brasileiro. O melhor tempo do Q1 foi o de Bottas, que conseguiu 1min37s3, tendo inclusive batido pela primeira vez no fim de semana, de forma oficial, o recorde da volta do circuito, que vinha desde 2011. Veja o grid de largada do GP de Abu Dhabi 2017: 1. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 6. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 7. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 8. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 10. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 11. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 12. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 13. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 15. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 17. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) 18. Pascal Wehrlein (ALE/Sauber-Ferrari) 19. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 20. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault)