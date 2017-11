(foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Estadual)

A madrugada desta sexta-feira (24/11) foi repleta de tragédia nas estradas brasileiras que deixaram famílias paranaenses de luto. Foram pelo menos sete mortes em quatro ocorrências, sendo três no Paraná e outra na Bahia, que resultou na morte de um caminhoneiro paranaense.

O acidente mais grave ocorreu na PR-182, entre Diamante do Norte e Itaúna do Sul, onde um carro bateu em uma barreira de proteção de metal e acabou capotando. O episódio, ocorrido por volta das 21h40, deixou três pessoas mortas e outra gravemente ferida.

Pouco mais tarde, duas pessoas morreram quando seus caminhões colidiram frontalmente e pegaram fogo em uma rodovia na Bahia. Os dois motoristas, um deles morador de Califórnia (PR) e identificado como Raimundo Ramos, morreram carbonizados.

Já na PR-463, no norte do Paraná, um jovem de 22 anos que seguia de Colorado para Paranacity acabou perdendo o control de sua moto e bateu de frente com um carro. Os ocupantes do automóvel não ficaram feridos, mas o motociclista faleceu na hora.

Por fim, na PR-082, entre Cianorte e Terra Boa, um homem de 46 annos acabou morrendo após perder a direção de seu veículo, sair da pista e capotar o veículo. Outro ocupante do automóvel, que seguia de Cianorte para Terra Boa, sofreu ferimentos graves e foi internado no hospital da região. Ele tem 50 anos.