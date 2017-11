Naldo decide clássico épico entre Borussia e Schalke

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Borussia Dortmund e Schalke 04 fizeram um clássico inacreditável neste sábado (25) pelo Campeonato Alemão. O Borussia fez 4 a 0 no primeiro tempo e conseguiu tomar quatro gols no segundo tempo. O placar final (4 a 4) foi completado pelo zagueiro brasileiro Naldo, que fez de cabeça o gol de empate para desespero da torcida da casa. O Borussia jogou com um homem a menos nos 20 minutos finais e viram uma reação épica de seus maiores rivais no segundo tempo. Um dos clássicos de maior rivalidade do futebol alemão teve de tudo: atmosfera épica criada pela torcida da casa, expulsão, lesão séria, gol contra, defesas milagrosas, gol anulado pelo árbitro de vídeo, catimba alemã, reviravoltas, jogadores atuando no sacrifício, sete minutos de acréscimo... O Dortmund começou atropelando no Signal Iduna Park e já estava ganhando por 4 a 0 nos primeiros 25 minutos do jogo. A goleada foi construída no melhor estilo blitzkrieg, com os quatro gols sendo marcados em apenas 13 minutos por Aubemeyang, Gotze, Raphael Guerreiro e Stambouli, contra, ao cortar um cruzamento com um chute de carateca e jogar a bola contra as próprias redes. O que parecia uma vitória tranquila, um chocolate, acabou se tornando uma partida épica porque o Schalke voltou com uma postura completamente diferente para o segundo tempo. Com três novos jogadores, corrigiu seus problemas defensivos e passou a assustar os adversários. O zagueiro brasileiro Naldo chegou a comemorar um gol de cabeça, mas logo a arbitragem anulou o lance por causa de um impedimento visto apenas pelo juiz de vídeo. Mas a anulação não arrefeceu a empolgação do Schalke, que diminuiu com um belo gol de cabeça e por cobertura de Burgstaller. Quatro minutos depois, Harit, que havia entrado no segundo tempo, fez o segundo, tornando o jogo dramático. O goleiro do Borussia ainda fez uma defesa milagrosa que evitou o terceiro gol. Gotze, do Borussia se machucou e foi substituído. Harit, que tinha sido o nome do jogo no segundo tempo, acabou se machucando também e fez um esforço incrível para se manter em campo porque seu time não tinha mais substituição disponível. Ele saiu, mas voltou logo depois e seu time conseguiu o terceiro a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, quando Caligiuri invadiu a área e acertou um belo chute de esquerda. O Schalke passou os últimos minutos forçando um empate antológico que finalmente veio: Naldo, de cabeça, empatou de cabeça em um cruzamento e fechou o placar.