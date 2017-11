Faxinal e Jandaia do Sul ganham novas unidades de saúde

(foto: Venilton Kuchler/ ANPR)

Moradores dos municípios de Faxinal e Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, contam com novos serviços de saúde. Com o apoio do Governo do Estado, as duas cidades receberam nesta sexta-feira (24) obras de construção, reforma e ampliação de unidades de saúde - estruturas de referência para o atendimento básico nos bairros.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, o investimento no fortalecimento da rede de saúde dos municípios têm sido uma das principais marcas da gestão do governador Beto Richa. “Somos um governo municipalista que se preocupa com o bem-estar das pessoas. E na saúde isso é ainda mais visível. Prova disso são estas obras que levam atendimento de qualidade para mais perto da população”, declarou o secretário.

Em Faxinal o Estado destinou R$ 500 mil para a construção da Unidade de Saúde Benedito Ferri, que atenderá cerca de 4,5 mil pessoas de sete bairros da cidade: Conjunto Nossa Senhora de Fátima, Jardim Adran, Gralha Azul, Novo Faxinal, São Pedro, Jorge Kuri e Centro. Além disso, foram repassamos R$ 115 mil para compra equipamentos e itens de mobiliário.

“É desta forma que o nosso governo trabalha. Não basta apenas erguer paredes, é preciso também equipar estes serviços e garantir a qualificação efetiva dos profissionais, já que são os municípios que arcam com as despesas de custeio e contratação de pessoal”, ressaltou o secretário.

Segundo ele, isso demonstra o compromisso do Estado em ser parceiro dos municípios. “É nos bairros que as pessoas vivem e para lá que devemos concentrar nossos investimentos. Fortalecendo a base do sistema, ampliamos o trabalho de prevenção, melhoramos os indicadores de saúde da população e reduzimos a necessidade de internações, cirurgias e outros procedimentos de maior complexidade”, explicou Caputo Neto.

Para o prefeito de Faxinal, Ylson Cantagallo, a entrega desta obra faz parte de um amplo projeto de reestruturação da saúde municipal. “Estávamos há anos aguardando por este momento. Com certeza é um marco para a nossa saúde, que em breve também receberá mais um reforço com ambulâncias, veículos e equipamentos e outras obras.”, disse.

JANDAIA DO SUL – Já em Jandaia do Sul, a obra inaugurada nesta sexta foi a reforma e ampliação da Unidade de Saúde Ivoly Genro Palma, no Centro da cidade. Todo o espaço foi revitalizado e ainda ganhou novas alas, como sala de curativos e procedimentos, sala de esterilização, consultório de fonoaudiologia, sala de reuniões para agentes comunitários de saúde, cozinha e lavanderia.

A estrutura é responsável por receber a demanda de assistência básica de saúde de três bairros (Centro, Vila Santo Antônio e Vila Alta) que concentram 4,4 mil moradores. Para o prefeito Benedito José Pupio, as intervenções físicas garantem mais conforto ao atendimento. “Agora, além de termos mais espaço, ganhamos equipamentos novos para o nosso postinho. Melhorias que trazem benefícios aos moradores e também aos profissionais de saúde”, concluiu.

Somente para a execução da obra o Estado repassou à prefeitura cerca de R$ 250 mil. Houve ainda a destinação de R$ 330 mil para compra de mobiliários e equipamentos, ampliando a estrutura de diversas Unidades de Saúde do município.

Nesta sexta-feira, outro município beneficiado com investimentos do Estado na área da saúde foi Bom Sucesso. A secretaria municipal de saúde recebeu um kit de equipamentos de fisioterapia e um kit para equipar unidades de saúde, que serão distribuídos em sua rede de serviços.