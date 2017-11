Cristiano Ronaldo encerra jejum no Espanhol e garante vitória do Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do empate sem gols contra o Atlético de Madri, no último fim de semana, o Real Madrid sofreu novamente neste sábado (25), mas voltou a vencer no Campeonato Espanhol ao derrotar o Málaga, por 3 a 2, no estádio Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 13ª rodada da competição. O atacante Cristiano Ronaldo garantiu o triunfo ao anotar um gol no rebote de um pênalti defendido pelo goleiro Roberto, um dos melhores em campo. Este foi apenas o segundo gol do português no Espanhol -Lionel Messi já tem 12. O primeiro foi anotado contra o Getafe, no dia 14 de outubro. Benzema e Casemiro anotaram os outros dois gols para o time da casa. Rolán e Castro fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Real Madrid chega a 27 pontos e continua na terceira posição na tabela, a sete pontos do líder Barcelona, que joga no domingo (26) contra o Valencia, segundo colocado, no estádio Mestalla. Já o Málaga é apenas o 18º, com sete pontos. Tem somente duas vitórias em 13 partidas disputadas até aqui. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Athletic, no sábado (2), enquanto o Málaga recebe o Levante, na sexta-feira (1º).