Prefeitura manda demolir barracão que pegou fogo no Boqueirão

(foto: Rede News 24 horas)



Relatório da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) da Prefeitura de Curitiba recomenda a demolição do Barracão de materiais recicláveis, no Boqueirão. O barracão sofreu um incêndio na tarde de sexta-feira (24) há risco de desabamento do que restou da estrutura. No barracão trabalhavam 43 pessoas que não estavam no local momento do incêndio. A Fundação da Ação Social (FAS) vai fornecer roupas e a Prefeitura ajudará as famílias com cestas básicas.

O lixo reciclácel recolhido pelos caminhões de coleta seletiva da administração municipal era separado e prensado nos barracões, para serem vendidos. As causas não foram divulgadas.