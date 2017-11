Comprou na Black Friday? Saiba seus direitos

(foto: Franklin Freitas)

Passada a Black Friday 2017 que agitou o comércio virtual e real na sexta-feira (24), é hora de esperar o produto e testá-lo. Não custa lembrar que a Black Friday não muda em nada os diretos do consumidor.

O prazo de entrega, por exemplo, deve ser o mesmo do indicado na hora da venda. Caso contrário, o consumidor tem o direito de pedir devolução do dinheiro. Nesta hora é importantìssimo que o comprador tenha todos os recibos e cópias da negociação. Há ainda a possibilidade de ação na Justiça e reclamação nos órgãos de defesa do consumidor, caso ele considere que foi lesado pelo atraso da entrega.

Segundoo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, os clientes que comprarem fora das lojas físicas, seja pelo telefone ou via Internet, têm direito ao arrependimento da compra. O prazo para a desistência é de 7 dias a partir da assinatura de um serviço ou do recebimento do produto. Nesse caso, a loja deve devolver o dinheiro do cliente integralmente, com atualização monetária, e de imediato.

No caso da compra em loja física, a Proteste recomenda que o consumidor verifique que o produto está funcionando bem e certifique-se que está satisfeito com a compra ainda no estabelecimento. Do contrário, o que passa a valer é a política de troca do estabelecimento, exceto quando o produto apresenta defeitos.

Etapas da reclamação

Em casos de problemas com a sua compra, o primeiro passo é procurar sempre a loja da qual você comprou o produto e negociar. Se informe dos prazos legais para a resolução do seu tipo de reclamação e cobre atitudes da empresa no período certo.oA primeira via recomendada são as associações de defesa do consumidor, como o Procon do seu estado ou a Proteste, para abrir uma reclamação por descumprimento de oferta. Nesses espaços, o indivíduo pode receber melhores orientações sobre o seu caso e também abrir uma nova rodada de negociações com o acompanhamento dessas organizações. Outra possiblidade é procurar canais de diálogo online, como o portal Reclame Aqui.Por fim, o último passo é entrar com uma ação na justiça.