Treino do Corinthians termina com invasão ao gramado do Itaquerão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de torcedores invadiram o gramado do Itaquerão após o treino realizado neste sábado (25) pelo Corinthians. As pessoas que foram ao estádio para acompanhar a atividade entraram no campo quando os atletas não trabalhavam mais com bola. O público permaneceu no local por 30 minutos e entoou cantos para comemorar o título brasileiro. A entrada dos torcedores na arena foi liberada mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. O Corinthians informou que 15.028 pessoas estiveram no estádio para assistir ao último treino antes do jogo contra o Atlético-MG, neste domingo (26), no Itaquerão. Torcedores começaram a entrar no gramado nos minutos finais do treino. Os seguranças conseguiram conter os primeiros invasores, mas não tiveram como impedir a mobilização dos milhares de presentes. Os atletas foram para os vestiários assim que a invasão teve início. Os túneis que dão acesso ao campo do Itaquerão ficaram com as portas trancadas até o final da festa. O locutor do estádio incentivou os corintianos a comemorarem o título no gramado, mas pediu para que não fossem cometidos atos de vandalismo. O sistema de som também solicitou que os torcedores tivessem cautela para deixar a arena. Os jogadores fizeram um treino leve e disputaram apenas um rachão neste sábado. A atividade não teve a presença do zagueiro Pablo, que não chegou a um acordo para permanecer no clube em 2018. Ele não foi relacionado para enfrentar o Atlético-MG e dificilmente participará da festa do título. O técnico Fábio Carille deve escalar o zagueiro Pedro Henrique como titular. Já o meia Jadson substituirá o paraguaio Romero, que está suspenso.