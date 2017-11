Professores estaduais aprovam adesão à greve geral do dia 5

(foto: Divulgação)

Os professores da rede estadual de ensino do Paraná aprovaram em assembleia neste sábado (25) a adesão à greve geral chamadas pelas centrais sindicais para o dia 5 de dezembro e também o estado de greve, ou seja, a qualquer momento a categoria poderá ser convocada a qualquer momento para decisões. A paralisação é contra a reforma da previdência.

Segundo a direção da APP-Sindicato, que representa a categoria, a decisão foi tomada diante da possibilidade de diminuição de salários dos educadores, de manutenção das punições, da redução da hora-atividade na distribuição de aulas e da Resolução de Distribuição de Aulas.

Foram aprovadas também ações de mobilização imediatas à publicação do Edital de Professores(as) do Processo Seletivo Simplificado (PSS), caso se confirme a redução de salários em estudo pelo governo do Estado.