Sem-terras ocupam fazenda de Roger Abdelmassih no interior de SP

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) anunciou neste sábado (25) a ocupação de uma fazenda do ex-médico Roger Abdelmassih em Avaré (SP), a 270 km da capital paulista. Segundo o MST, cerca de 200 mulheres sem-terra estão no local em protesto pelo Dia Internacional de Combate à Violência contra Mulheres. Abdelmassih foi condenado a 181 de prisão por 48 estupros de 37 mulheres. Em setembro, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que o ex-médico voltasse a cumprir prisão domiciliar. "As mulheres sem-terra seguem em luta pelo direito à terra e por uma política de reforma agrária; contra o machismo e a violência contra as mulheres e LGBTs; e contra a cultura do estupro", diz a nota do movimento. A fazenda em Avaré chegou a ser monitorada pela Polícia Civil e documentos encontrados ali podem ter ajudado a capturar Abdelmassih no Paraguai, em 2014, para onde havia fugido. O ex-médico era produtor de laranja na região e chegou a ter 17 fazendas no interior de São Paulo. José Luiz Cutrale, genro de Abdelmassih, é um dos maiores produtores de laranja do mundo. A reportagem entrou em contato com a defesa de Abdelmassih para comentários a respeito da ação do MST, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Nos últimos meses, a Justiça alterou diversas vezes o local de cumprimento da pena do ex-médico.